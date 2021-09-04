Рогозин сообщил о возможном визите Маска на космодром Восточный

Вторая очередь строительства заключается в сооружении стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Его окончание запланировано на 2022 год.

«Надо его (Маска) приглашать тогда, когда мы закончим вторую очередь [космодрома Восточный], когда пойдут уже пуски не просто "Ангары". Мы же там собираемся запускать новый пилотируемый корабль ["Орел"]», — рассказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Рогозин уточняет, что первый запуск «Орла» на ракете-носителе «Ангара» планируется на 2023 год. Гендиректор Роскосмоса также отметил, что уже пригласил Маска и Безоса на запуск «Союза МС-19» с байконурского космодрома. Полет планируется на середину октября.

Роскосмос в совместном докладе с Росгидрометом сообщал, что к 2027 году Россия планирует запустить десять метеорологических спутников. На данный момент на орбите находится четыре, передает «Парламентская газета».