Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» на Красной площади в Москве

Москва, 4 сентября. Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню «Любимый город» на Красной площади в Москве.

Артист принял участие в XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Он исполнил композицию в сопровождении трех военных духовых оркестров. Это был первый раз, когда Линдеманн выступал в таком формате.

Появление лидера группы Rammstein вызвало бурную реакцию среди посетителей фестиваля. Жители и гости города начали фотографировать звезду, а в конце поблагодарили за выступление. Линдеманн отправил публике воздушный поцелуй.

Недавно, административное дело завели в отношении продюсера Тилля Линдеманна Анара Рейбанда. Правоохранительные органы в ходе ночного визита в отель к лидеру Rammstein выявили нарушения миграционного режима.