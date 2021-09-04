Палата представителей Ливии направила правительству темы предстоящего 7 сентября допроса

Триполи, 4 сентября. Палата представителей Ливии в ответ на предложение Правительства национального единства (ПНЕ) направила ему темы предстоящего допроса. Таким образом, соответствующие ведомства смогут подготовить необходимые ответы, прежде чем предстать перед парламентом на очередном заседании 7 сентября.

Согласно тексту письма, на встрече стороны обсудят, в первую очередь, проблемы в электроэнергетическом секторе, файлы, связанные с денежным потоком, объединение властных институтов, пандемию COVID-19 и общий госбюджет. Кроме того, Комитет по обороне и национальной безопасности отдельно попросил главу ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу разъяснить позицию правительства в отношении публичного присутствия сирийских наемников в Триполи. Премьеру предстоит также отчитаться о конкретных шагах, предпринятых для вывода из Ливии зарубежных сил в соответствии с требованиями Совместного военного комитета «5+5», и о назначении министра обороны, место которого до сих пор не занято.

В свою очередь, Комитет по иностранным делам Палаты представителей подготовил несколько вопросов касательно заявлений Дабибы на Берлинской конференции по разработке плана обеспечения стабильности, сделанных им без предварительного уведомления парламента, а также об отсутствии координации между ПНЕ и Президентским советом по международным файлам.

Помимо этого, кабмину необходимо рассказать о конкретных мерах помощи пострадавшим от конфликта районам и о причинах повышенного интереса членов правительства к другим вопросам, менее важным, чем страдания людей. В то время как значительные средства из чрезвычайного бюджета выделяются на нужды муниципалитетов, затронутые боевыми действиями области, например, регионы, расположенные к югу от Триполи, не получили никакого финансирования для своего восстановления.

Депутаты парламента в ходе последнего заседания решили отложить допрос ливийского кабмина на основании его просьбы предоставить заранее список претензий, чтобы иметь время и возможность подготовить ответы.