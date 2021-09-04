Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 4 сентября. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде.

Ранее правоохранители задержали 39-летнего горожанина, удерживающего в подвале девушку. Они начали общаться на сайте знакомств, через какое-то время решили увидеться лично, после чего связь с потерпевшей оборвалась.

Оказалось, что он увез новую знакомую в гаражный подвал в Приокском районе Нижнего Новгорода. Там он угрожал ей ножом и насиловал, о чем сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Следователи продолжают работу над инцидентом, в скором времени будет избрана мера пресечения задержанного, сейчас его детально допрашивают о случившемся.

Накануне задержанного успели объявить в розыск. По словам его жены, он перестал выходить на связь, когда уехал на работу. Одновременно с этим в его гараже была найденная прикованная наручниками жительница города.