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Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде
Пресс-служба СК РФ

Нижний Новгород, 4 сентября. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде.

Ранее правоохранители задержали 39-летнего горожанина, удерживающего в подвале девушку. Они начали общаться на сайте знакомств, через какое-то время решили увидеться лично, после чего связь с потерпевшей оборвалась.

Оказалось, что он увез новую знакомую в гаражный подвал в Приокском районе Нижнего Новгорода. Там он угрожал ей ножом и насиловал, о чем сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Следователи продолжают работу над инцидентом, в скором времени будет избрана мера пресечения задержанного, сейчас его детально допрашивают о случившемся.

Накануне задержанного успели объявить в розыск. По словам его жены, он перестал выходить на связь, когда уехал на работу. Одновременно с этим в его гараже была найденная прикованная наручниками жительница города.

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