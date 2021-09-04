Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 00:30
00:28
Технологии
Российские ученые обнаружили материал для строительства зданий на Луне
00:27
Спорт
«Короли футбола»: Пушков раскритиковал победу россиян над сборной Кипра
00:22
Общество
Названы главные проблемы загрязнения моря от канализации
00:21
Экономика
Аналитик Морина дала прогноз по стоимости нефти на следующей неделе
00:20
Армия
Талибы смогут использовать бронемашины MRAP до весны
00:16
Технологии
Рогозин спрогнозировал сроки эксплуатации МКС
00:05
Спорт
Государства вне содружества пригласят на первые Игры стран СНГ в Казани
00:05
Происшествия
Одного из участников массовой драки в Твери госпитализировали
00:00
Общество
Сплошная польза: психолог Суздальцева о бельгийской постковидной программе
23:48
Общество
Дуров посоветовал не забивать себе голову бесполезным контентом
Все новости

Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Тверь, 4 сентября. Фанаты петербургского «Зенита» и московского «Спартака» устроили драку в Твери. Очевидцы опубликовали в Сети видеозапись конфликта.

После драки на земле остались лежать восемь молодых фанатов, которые были не в состоянии подняться на ноги. Однако это не остановило соперников. Пробегая мимо они продолжали бить лежачих фанатов ногами. Некоторые из бойцов были в балаклавах. При этом кто-то кричал, призывая остановить побоище, но это ничего не изменило.

Футбольные фанаты из Франции недавно также негативно отличились. Поведение болельщиков стало причиной остановки матча между «Ниццей» и «Марселем». Беспорядки начались после того, как болельщики кинули бутылку в Димитри Пайета, который бросил ее обратно в трибуну. В результате на поле выбежали фанаты, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери
Зенит спартак болельщики фанаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru