Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери

Тверь, 4 сентября. Фанаты петербургского «Зенита» и московского «Спартака» устроили драку в Твери. Очевидцы опубликовали в Сети видеозапись конфликта.

После драки на земле остались лежать восемь молодых фанатов, которые были не в состоянии подняться на ноги. Однако это не остановило соперников. Пробегая мимо они продолжали бить лежачих фанатов ногами. Некоторые из бойцов были в балаклавах. При этом кто-то кричал, призывая остановить побоище, но это ничего не изменило.

Футбольные фанаты из Франции недавно также негативно отличились. Поведение болельщиков стало причиной остановки матча между «Ниццей» и «Марселем». Беспорядки начались после того, как болельщики кинули бутылку в Димитри Пайета, который бросил ее обратно в трибуну. В результате на поле выбежали фанаты, передает RT.