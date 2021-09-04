Пианисты из России победили на международном конкурсе Classic Piano в Дубае

Москва, 4 сентября. Российские музыканты Мирослав Култышев и Виктор Маслов заняли первое и второе место соответственно на II Международном конкурсе пианистов Classic Piano в Дубае.

Это соревнование длилось три года с учетом отбора в разных странах мира. Президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов поблагодарил всех участников мероприятия и жюри, в состав которого вошли мэтры классической музыки и фортепианного искусства.

Победитель конкурса Мирослав Култышев рассказал, что чувствует счастливую опустошенность после финала. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского фонда поддержки культуры, организатора смотра, информирует ТАСС.

Пианисты и композиторы Даниил Крамер и Валерий Гроховский приняли участие в одном из самых популярных джазовых фестивалей Koktebel Jazz Party. Также на сцену вышли музыкант Мэтью Ли, армянская и российская певица Мариам Мерабова и другие. Основатель фестиваля Дмитрий Киселев заявил, что собранные деньги пойдут на развитие поселка Коктебель.