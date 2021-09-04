Россиянам назвали идеальный пробег автомобиля

Москва, 4 сентября. Оптимальным вариантом для покупки автомобиля является пробег от 15 до 20 тысяч километров.

Однако важно узнать, в каких условиях преодолевались эти километры. Если машина использовалась для передвижения по бездорожью, за городом или много простаивала в пробках, то следует хорошо обдумать данное приобретение: такой режим работы пагубно влияет на многие системы автомобиля.

Если водитель совершал поездки на дачу, в загородную резиденцию или работал на транспортном средстве в такси, то нужно обратить внимание на техническое состояние и кузов. Машина с маленьким пробегом тоже не лучший выбор: если на ней мало ездили, то у нее, скорее всего, тоже есть много проблем. С высокой долей вероятности в плохом состоянии аккумулятор, резина, а от солнца ЛКП начнет выгорать. Кроме того, при стекании моторного масла в поддон в ходе простоя пересыхают сальники и уплотнительные резинки.

Трагический случай накануне произошел под Тверью. Водитель не справился с управлением, врезался в дерево на обочине и погиб в результате столкновения.