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Байден приедет в Нью-Йорк почтить память погибших при теракте 11 сентября
Политика
Байден приедет в Нью-Йорк почтить память погибших при теракте 11 сентября
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 4 сентября. Американский лидер Джозеф Байден приедет в Нью-Йорк на годовщину теракта 11 сентября.

В честь годовщины теракта 11 сентября во Всемирном торговом центре Байден посетит Нью-Йорк. Соответствующую информацию подтвердил Белый дом.

Ранее он подписал указ о рассекречивании документов о теракте 11 сентября 2001 года. Подобный указ вышел по случаю годовщины одного из крупнейших актов терроризма в истории Соединенных Штатов. По словам Байдена, народ США имеет право знать все детали произошедшей трагедии. Речь идет о документах, касающихся расследования ФБР.

По указу главы государства минюст США и другие причастные ведомства раскроют подробности террористических атак. Президент США напомнил, что когда вступал в должность, он пообещал раскрыть американцам подробности теракта на Башни-близнецы. Таким образом Байден выполняет свои предвыборные обещания.

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