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Попавшегося на взятке чиновника из Ленобласти посадили под домашний арест

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 22:46
Общество
Попавшегося на взятке чиновника из Ленобласти посадили под домашний арест
 /  пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области

Санкт-Петербург, 4 сентября. Чиновнику из Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти избрали меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца за получения взятки. Ранее сотрудник Комитета предложил представителю коммерческой организации ускорить процесс проверки объекта строительства и получения заключения о соответствии постройки техническим требованиям за сумму в 10 тысяч рублей. Для этого он предложил проектировщику стать посредником при передаче денег, на что получил согласие.

Задержанный чиновник во всем сознался и во время допроса рассказал следователям все обстоятельства произошедшего. Во время обыска в его жилье обнаружили более 12 миллионов рублей и различные документы, которые изучит следствие.

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взятка деньги чиновник
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