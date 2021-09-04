Попавшегося на взятке чиновника из Ленобласти посадили под домашний арест

Санкт-Петербург, 4 сентября. Чиновнику из Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти избрали меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца за получения взятки. Ранее сотрудник Комитета предложил представителю коммерческой организации ускорить процесс проверки объекта строительства и получения заключения о соответствии постройки техническим требованиям за сумму в 10 тысяч рублей. Для этого он предложил проектировщику стать посредником при передаче денег, на что получил согласие.

Задержанный чиновник во всем сознался и во время допроса рассказал следователям все обстоятельства произошедшего. Во время обыска в его жилье обнаружили более 12 миллионов рублей и различные документы, которые изучит следствие.