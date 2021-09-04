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Нефтяное пятно обнаружили у побережья США в Мексиканском заливе

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 22:32
Происшествия
Нефтяное пятно обнаружили у побережья США в Мексиканском заливе
Невские Новости  /  Степан Яцко

Батон-Руж, 4 сентября. Американские специалисты приступили к устранению последствий разлива нефти. Пятно обнаружили в Мексиканском заливе, сообщает The New York Times.

Масштабную утечку обнаружили у побережья штата Луизиана после обрушившегося на регион урагана «Ида» с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США и американских спутников. Пятно покрывает около 16 километров водного пространства.

В настоящее время эксперты выясняют, какое количество нефти было разлито в акватории. Источником утечки мог стать поврежденный в результате урагана не использующийся трубопровод, считают эксперты. В район происшествия для очистки водной поверхности направлены дополнительные судна.

Обрушившийся на восточное побережье США ураган «Ида» стал причиной гибели минимум 29 человек, сообщил накануне со ссылкой на местные власти телеканал NBC. Сильные ливни привели к масштабным наводнениям сразу в нескольких американских штатах. Многие жители этих регионов остались без электричества, стихия разрушила или затопила дома и инфраструктуру городов.

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