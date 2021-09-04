Дюков прокомментировал качество игры сборной России в матче против Кипра

Москва, 4 сентября. Качество игры российских футболистов в матче против сборной Кипра в рамках отбора к ЧМ-2022 вызывает вопросы. Соответствующим мнением поделился президент РФС Александр Дюков.

Россия 4 сентября одержала победу над сборной Кипра со счетом 2:0. Этот результат вывел национальную команду на первое место в группе H, однако у Хорватии остается матч в запасе.

Дюков отметил, что в этом матче был важен результат. По его словам, было необходимо победить и забирать три очка. Президент РФС подчеркнул, что сборная России справилась с поставленной задачей. Однако качество игры вызывает вопросы, добавил он. По его словам, российские футболисты эпизодами показывали хорошую игру, как с хорватами. Дюков подытожил, что хочется больше таких моментов.

Президент РФС недавно оценил ничью сборной России в матче против Хорватии. По словам Дюкова, это была неплохая игры, а ожидания оправдались, передает RT.