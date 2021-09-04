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Дюков прокомментировал качество игры сборной России в матче против Кипра

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 22:27
Спорт
Дюков прокомментировал качество игры сборной России в матче против Кипра
wikipedia.org  /  Gazprom Neft, CC BY-SA 3.0

Москва, 4 сентября. Качество игры российских футболистов в матче против сборной Кипра в рамках отбора к ЧМ-2022 вызывает вопросы. Соответствующим мнением поделился президент РФС Александр Дюков.

Россия 4 сентября одержала победу над сборной Кипра со счетом 2:0. Этот результат вывел национальную команду на первое место в группе H, однако у Хорватии остается матч в запасе.

Дюков отметил, что в этом матче был важен результат. По его словам, было необходимо победить и забирать три очка. Президент РФС подчеркнул, что сборная России справилась с поставленной задачей. Однако качество игры вызывает вопросы, добавил он. По его словам, российские футболисты эпизодами показывали хорошую игру, как с хорватами. Дюков подытожил, что хочется больше таких моментов.

Президент РФС недавно оценил ничью сборной России в матче против Хорватии. По словам Дюкова, это была неплохая игры, а ожидания оправдались, передает RT.

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