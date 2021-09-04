Яд бразильской гадюки оказался полезным в лечении коронавируса

Сан-Паулу, 4 сентября. Яд бразильской гадюки способен влиять на распространение COVID-19 в организме обезьяны. Такое открытие сделали ученые из Университета Сан-Паулу Бразилии.

Исследователи провели эксперимент с некоторыми видами змей. В частности, было выявлено, что яд так называемой обыкновенной жарараки влияет на размножение клеток вируса. Он подавляет их распространение на 75%. Исследование опубликовано на сайте Reuters.

Рафаэль Гвидо, являющийся инициатором эксперимента, объясняет данное уникальное свойство способностью одного из составляющих яда блокировать вирусные белки, которые необходимы COVID-19 для дальнейшего распространения.

В планах у ученых провести ряд испытаний, но уже на людях. Необходимо установить точное влияние яда на вирус в человеческом организме. По последним данным, в России за сутки выявлено 18 780 заболевших коронавирусом, передает «Парламентская газета».

Пока что укусы рептилии не приносят особой пользы. Например, на девочку в зоопарке ранее напала неядовитая змея.