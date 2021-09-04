Экс-премьер Украины упрекнул Зеленского в неготовности управлять страной

Киев, 4 сентября. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский за два с половиной года на посту не освоил ничего, что необходимо для управления страной.

По его словам, за семь лет в стране не построили ни одного самолета. Говоря о главе государства в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», Азаров заявил, что Зеленский «никак не освоился». Экс-премьер считает, что президенту Украины «дают какие-то вещи», которые тот «вычитывает, как актер».

«То есть за два с половиной года он не освоил ничего, что нужно для управления такой большой страной, как Украина», — заключил Азаров.

Зеленский стал президентом в 2019 году, ранее он был известен как актер и комик. Президент Украины много пообещал во время предвыборной кампании, чтобы занять пост. Однако за два года правления он не сумел ничего выполнить. Сейчас украинский лидер преследуют цель вступления страны в Евросоюз и НАТО.

Ранее экс-премьер уже критиковал Зеленского за управление страной. По его мнению, политик оказался не готов к должности главы государства.