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Деревянный дом вспыхнул в Архангельской области

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 22:12
Общество
Деревянный дом вспыхнул в Архангельской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Архангельск, 4 сентября. Трехэтажный деревянный дом на улице Ломоносова в Архангельске загорелся, на месте работают шесть пожарных расчетов.

Пока не известно, есть ли погибшие и пострадавшие, передает центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения ГУ МЧС России по региону. Пламя охватило нежилой дом, но был риск распространения огня на соседние постройки, среди которых жилые здания. Пожару присвоили ранг 1-бис. Сотрудники МЧС уже локализовали возгорание, угроза воспламенения домов поблизости снята.

Трагичнее закончилась история в Подмосковье: в загоревшейся квартире в многоэтажке деревни Улитино городского округа Одинцово приехавшие на вызов спасатели обнаружили двоих погибших. Одной из жертв оказался восьмилетний ребенок.

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