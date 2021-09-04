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BioWare может использовать другой движок для новой Mass Effect
Технологии
BioWare может использовать другой движок для новой Mass Effect
Скриншот игры «Mass Effect: Legendary Edition»

Вашингтон, 4 сентября. Компания EA и студия BioWare изучает возможность использования движка Unreal Engine 5 для новой игры серии Mass Effect.

Соответствующей информацией поделился журналист Джефф Грабб, ссылаясь на своих информаторов. Он заявил, что студия рассматривает возможность возвращения к Unreal Engine, заменив Frostbite.

Сейчас BioWare находится в поисках специалиста, который обладает необходимым опытом работы с движком Unreal Engine 5. Причиной замены являются переживания студии, что Frostbite в будущих играх будет выглядеть устаревшим. Изначально этот движок разрабатывался для серии Battlefield, из-за этого он не полностью подходит для игр от BioWare.

Компания Ubisoft недавно презентовала новый трейлер игры Far Cry 6. Ролик затрагивает технические стороны проекта. Разработчики внедрили новейшие технологии игровой индустрии в эту игру.

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mass effect видеоигры electronic arts
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