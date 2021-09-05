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Психолог Наумова рассказала, как вырастить из ребенка человека даже в нищете
Общество
Психолог Наумова рассказала, как вырастить из ребенка человека даже в нищете
pxhere.com  / 

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в одном из интервью откровенно рассказала, как прошло ее детство. И, судя по ее словам, повзрослеть ей пришлось очень рано из-за проблем семьи с деньгами. История знаменитости отнюдь не единственна: не только в России, но и за рубежом множество семей остаются за чертой бедности. В разговоре с ФАН детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как вырастить из ребенка человека даже в нищете. 

В сложной жизненной ситуации родители вместе с детьми стараются выжить, они не могут всецело заботиться ни о психологическом состоянии ребенка, ни о своем. По словам эксперта, в экстренном случае ребенок воспринимается как основной помощник.  

«К сожалению, даже совсем маленьким детям приходится становиться взрослыми. Это всегда несет психологическую травму, потому что ребенок не получает своего детства, а вынужден нести ответственность за своих родителей и младших детей. Это плохо. Но бывает безвыходная ситуация, когда по-другому никак нельзя», — говорит психолог. 

Психолог Наумова рассказала, как вырастить из ребенка человека даже в нищете
Global Look Press  /  uwe umstätter/imageBROKER.com

В подобных историях, по мнению Натальи Наумовой, для детей очень важна поддержка взрослых. Стоит уйти от критики и ругани: ребенок как смог, так и помог. Но порой родители забывают, что даже старший ребенок в семье — все-таки ребенок.    

«Ребенок помогает родителям, и огромное ему за это спасибо. Он помогает настолько, насколько может. В любом случае нужно учитывать его интересы, чтобы у ребенка было детство, чтобы ребенок мог погулять с друзьями. Не нужно заставлять оказывать помощь по хозяйству, нужно договариваться. Самое важное в такой ситуации — относиться к ребенку с уважением, показывать ему, что он — ценность», — отмечает специалист. 

Наталья Наумова также указывает и на то, что у ребенка должен быть выбор, что он всегда может сказать «нет». Важно понимать границы дозволенного, иначе в будущем дети не смогут отказать и будут стараться угодить каждому. 

С началом учебного года родители школьников переживают, как ребенок будет адаптироваться среди своих сверстников. Не у всех получается быстро найти общий язык в коллективе, но страшнее для ребенка — стать жертвой буллинга в классе. Ранее детский психолог Наумова рассказала, как понять, что ребенка обижают.

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Все новости / Общество / Психолог Наумова рассказала, как вырастить из ребенка человека даже в нищете
дети психолог воспитание детский психолог наумова
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