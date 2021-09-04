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Путин поблагодарил основателя Дрезденского бала за любовь к России
Политика
Путин поблагодарил основателя Дрезденского бала за любовь к России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 4 сентября. Президент России Владимир Путин поблагодарил основателя Дрезденского бала Ханса-Йоахима Фрая за любовь к РФ. Об этом глава государства заявил в видеообращении.

Российский лидер выступил в преддверии мероприятия, приуроченного к 60-летию побратимских отношений между Санкт-Петербургом и Дрезденом. По словам Путина, бал будет способствовать приумножению дружеских контактов народов РФ и Германии.

«Мы дорожим такими многолетними, крепкими связями с нашими немецкими друзьями», — говорится в стенограмме на сайте Кремля.

Владимир Путин оценил опыт взаимодействия двух стран в самых разных областях. Президент поблагодарил основателя бала за организацию праздника, на котором торжествуют традиции, искусство, дружба и доверие. Мероприятие откроет перспективы для новых совместных проектов Дрездена и Петербурга, отметил глава государства и пожелал незабываемых впечатлений его участникам.

Путин ранее признался, что в Москве всегда рады канцлеру Германии Ангеле Меркель. Политик прибыла в Россию на переговоры в последний раз. Осенью канцлер покинет свой пост после выборов.

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