Подписчики подкололи Николая Фоменко, который засмотрелся на бюст Ольги Дибцевой

Москва, 4 сентября. Актер Николай Фоменко поделился с поклонниками забавным роликом, на кадрах которого засматривается на смелое декольте коллеги Ольги Дибцевой. Видео привело фанатов в восторг.

Звезда российского телевидения Николай Фоменко провел время в компании актрисы Ольги Дибцевой, известной по трагикомедии «Юморист» и картине «Холоп». Звезды встретились во время подготовки к мероприятию: пока актриса наносила грим, шоумен тайком любовался ее бюстом.

Позднее артист опубликовал свою реакцию в Instagram. Поклонники подкололи Фоменко в ответ на забавный ролик.

«На это можно смотреть вечно»; «Озорник вы, Николай, порадовали девушку своим вниманием. А то мы уже дожили, что мужики на нас, умниц и красавиц, уже и не смотрят, только в телефоны»; «Ай, да Коля, ай да шалун», — написали фолловеры.

Некоторые подписчики отметили, что Фоменко повел себя как настоящий мужчина. Других восхитили формы Дибцевой — звезда получила немало комплиментов в комментариях.

Недавно Фоменко оценил чувство юмора режиссера Сергея Овчарова. Артист вспомнил о совместной работе с деятелем искусств и объяснил, почему считает его удивительным постановщиком.