Соединенные Штаты могут повременить с «третьей дозой»

Вашингтон, 4 сентября. Американские регуляторы просят Белый дом отложить программу бустерной вакцинации от COVID-19. Они ссылаются на недостаток данных о препаратах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

The start date for the planned U.S. Covid-19 vaccine booster campaign could be pushed past Sept. 20, at least for the Moderna and J&J vaccines #CEO https://t.co/hAx7vxumkE via @WSJ