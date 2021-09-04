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Соединенные Штаты могут повременить с «третьей дозой»
Весь мир
Соединенные Штаты могут повременить с «третьей дозой»
pixabay.com  / 

Вашингтон, 4 сентября. Американские регуляторы просят Белый дом отложить программу бустерной вакцинации от COVID-19. Они ссылаются на недостаток данных о препаратах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски и руководителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Джанет Вудкок высказали свои опасения касательно бустерной вакцинации представителям Белого дома. В частности, не все производители предоставили достаточные данные для запуска программы, речь прежде всего про фамкомпанию Moderna Inc.

«Такие вещи случаются и являются частью процесса. План бустера и график были составлены правительственными врачами, в том числе Джанет и Рошель», — сказал источник WSJ.

В середине августа президент США Джо Байден заявил, что бустерная вакцинация начнется в стране с 20 сентября.

«Мы будем готовы начать эту ускорительную программу в течение недели 20 сентября», — сказал он тогда.

Бустерная доза — это дополнительное введение вакцины спустя какое-то время после получения первых двух прививок. Необходимость связана с распространением дельта-варианта вируса.

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