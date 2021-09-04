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Армия
Росгвардейцы одержали победу в турнире по рукопашному бою в Москве
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Росгвардейцы одержали победу в турнире по рукопашному бою в Москве
Армия
Росгвардейцы одержали победу в турнире по рукопашному бою в Москве
Пресс-службы росгвардии

Москва, 4 сентября. Команды Росгвардии одержали победу в турнире Кубка силовых структур города Москвы по рукопашному бою памяти В.В.Черникова.

Росгвардейцев, занявших первое и второе места, поздравил первый замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал-полковник Виктор Стригунов. Помимо этого, он вручил подарки членам семей погибших военнослужащих и сотрудников гвардии, присутствовавших в качестве гостей мероприятия.

Турнир проходил в Лужниках во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Помимо Росгвардии в соревновании принимали участие команды ФСБ, МВД и МЧС России. Росгвардейцев представляли десять мастеров спорта, в том числе два заслуженных и два международного класса.

Ранее сообщалось, что Центру подготовки личного состава Росгвардии в Сыктывкаре вручили боевое знамя. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что знамя, олицетворяющее собой честь, доблесть, славу и боевые традиции воинской части, руководителю центра полковнику Дмитрию Корешкову вручил начальник штаба Северо-Западного округа гвардии Андрей Пешаков.

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