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Политика
Политолог Прокопчук: портрет Лукашенко станет символом духовного возрождения РБ
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Политолог Прокопчук: портрет Лукашенко станет символом духовного возрождения РБ
Политика
Политолог Прокопчук: портрет Лукашенко станет символом духовного возрождения РБ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 


Только человек со стальной волей мог вывести Республику Беларусь из кризиса, в котором она оказалась год назад. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Александр Прокопчук.

Во Дворце Независимости в Минске выставили картину, которая была подарена президенту РБ Александру Лукашенко на день рождения 30 августа дочерью одного из сотрудников его службы безопасности. На ней он изображен с автоматом в компании своего сына Николая во время массовых протестов в 2020 году. Полотном уже успели насладиться гости президента. Отмечается, что белорусский лидер остался им очень доволен: описывая журналистам ее сюжет, президент пояснил, что на нем он изображен в тот миг, когда «бегал с Колей с автоматом, и это такой был важный в жизни момент».

«Вне всяких сомнений, эта картина является символом духовного возрождения Белоруссии, — заявил Прокопчук. — Сложно представить, что случилось бы с братской страной, если бы ее лидер не проявил твердость и решительность в столь трудный для нее момент. Лукашенко изображен там с оружием в руках, и это стало ясным сигналом для сотен тысяч проплаченных Западом «активистов», что его не сломить и что он пойдет до конца, защищая свой народ».

Не менее знаковым, по мнению политолога, является и тот факт, что рядом с белорусским лидером стоял облаченный в броню его сын Николай — также с оружием в руках.

Политолог Прокопчук: портрет Лукашенко станет символом духовного возрождения РБ
Pr Scr telegram.org  / Раньше всех. Ну почти.

«Таким образом Александр Григорьевич дал понять, что он не один и что, если случится немыслимое и его физически устранят, то упавшее знамя поднимет еще один Лукашенко, — убежден эксперт. — Мы знаем, что впоследствии западные спецслужбы попытались устроить покушение на белорусского лидера, так что стратегия президента была мудрой и дальновидной».

Собеседник ФАН подчеркнул, что картина станет не только символом мощи государственной власти РБ, но и напоминанием всем, кто попытается испытать ее на прочность.

«Если и будут новые протесты, то они точно также бесславно сольются, — заявил Прокопчук. — Ведь что происходит сейчас? БЧБ-бомжи больше не раздражают своими отвратительными флагами жителей Минска, а улыбка Александра Григорьевича все также продолжает их радовать. Так было, так есть и так будет всегда!»

Ранее политолог вступился за доброе имя оклеветанного либералами Малюты Скуратова.

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белоруссия лукашенко протесты портрет прокопчук
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