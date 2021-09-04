Сборная России победила команду Кипра в отборочном матче ЧМ-2022

Никосия, 4 сентября. Сборная России победила команду Кипра в гостях, матч проходил в Никосии и завершился со счетом 2:0, эта победа стала первой для Валерия Карпина в качестве наставника команды.

Российская команда набрала три очка в матче с Кипром, прямой конкурент россиян по турнирной таблице группы Н — сборная Хорватии — сыграет в субботу позднее. Вице-чемпионы мира встретятся с командой Словакии.

Первый гол россияне забили уже на шестой минуте, его автором стал хавбек Александр Ерохин с передачи Федора Смолова. После большого перерыва полузащитник Рифат Жемалетдинов увеличил преимущество россиян.

Сборной России в текущем месяце предстоит провести еще один матч отбора ЧМ-2022. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября, встреча пройдет на «Открытие Арене» в Москве, старт — в 21:45 по местному времени. Ранее российская команда сыграла вничью с хорватами (0:0).