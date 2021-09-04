Наступление на Базарак и митинги женщин: что произошло в Афганистане 4 сентября

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События в Афганистане развиваются крайне стремительно. О том, когда будет объявлен состав нового правительства и как обстоит ситуация в ранее неприступной провинции Панджшер, читайте в материале международной редакции ФАН.

Ситуация в Панджшере

Несмотря на сообщения накануне о том, что радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) полностью взяло провинцию Панджшер под свой контроль, в действительности это не совсем так. Известно, что на текущий момент отряды группировки захватили четыре уезда из семи: Шотал, Аннаба, Хиндж и Париян.

В настоящее время боевики наступают на провинциальный центр — город Базарак.

بعد سيطرة حركة طالبان على أربع مديريات لولاية #بنجشير مقاتلي الحركة يتقدمون نحو مدينة #بازارك مركز ولاية بنجشير شمالي أفغانستان. pic.twitter.com/UY41Ou8Zfc — المركز الأفغاني للإعلام والدراسات - AOMR (@AFGmediacenter) September 4, 2021

Источники в соцсетях заявляют, что талибам уже удалось войти в областную столицу и захватить офис губернатора.

تازہ ترین

طالبان پنجشیر کے دارالحکومت بازارک میں داخل

صوبائی گورنر آفس کے قریب پہنچ گئے۔ pic.twitter.com/X9ZfBMpP5P — افغان اردو (@AfghanUrdu) September 4, 2021

Тем не менее Национальный фронт сопротивления (НФС) — группировка сил, лояльных местному лидеру Ахмаду Масуду-младщему — эти заявления опровергла и заявила, что окружила «тысячи террористов» на перевале Хавак, а талибы вынуждены были бросить транспортные средства и оборудование в местности Даште-Ревак.

Утром Масуд написал на своей странице в Facebook, что ополчение продолжит борьбу за свободу и справедливость в регионе. Представитель НФС Фахим Дашти заявил, что за день было убито около 600 боевиков и более тысячи радикалов оказались в плену.

Кроме того, канал Al Jazeera сообщил, что наступление талибов на силы сопротивления Панджшера замедлилось из-за большого числа наземных мин, установленных на дороге к Базараку и резиденции губернатора провинции.

Landmines slow down Taliban offensive in Afghanistan's Panjshir https://t.co/kbC7kcX4IF — Devdiscourse (@dev_discourse) September 4, 2021

Гость из-за рубежа

Глава межведомственной пакистанской разведки (ISI) генерал Фаиз Хамид прибыл в Кабул во главе делегации официальных лиц. Как сообщил гость из соседней страны в комментарии для Channel 4, неясно, встретится ли он с представителями «Талибана» в ходе визита или нет. По его словам, цель прибытия заключается в переговорах с послом Пакистана.

«Мы работаем над миром и стабильностью в Афганистане», — сказал Хамид.

Pakistani ISI Chief Faiz Hameed just arrived in Kabul Serena Hotel. Told me he was here to meet Pakistani Ambassador - wouldn’t say he was meeting Taliban leadership (but he must be of course!) pic.twitter.com/afhfpNqzw8 — Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) September 4, 2021

По некоторым данным, в его планах все же значатся встреча с руководством «Талибана», а также переговоры с послами России, Катара, Турции и ОАЭ.

Работа аэропорта

Посол Катара в Афганистане Саид Мубарак Аль Хаярин Аль Хаджри заявил, что аэропорт им. Хамида Карзая возобновил свою работу 4 сентября, а из воздушной гавани отправлены два внутренних рейса — в города Мазари-Шариф и Кандагар.

По его словам, группа катарских технических специалистов продолжает работать над завершением всех необходимых работ в аэропорту Кабула.

????| First domestic flight at #Kabul airport after #Taliban takeover



▪️A Qatari crew aboard had landed in Kabul airport to get it reopened to receive humanitarian aid and the first domestic flights within #Afghanistan.

▪️Two domestic flights flew to Mazar-i-Sharif and Kandahar. pic.twitter.com/qFiqAOJFZS — EHA News (@eha_news) September 4, 2021

Женские протесты

Уже второй день подряд в столице Афганистана проходят демонстрации с участием женщин, требующих предоставления права на работу, роли в любом будущем правительстве и места за столом внутриафганских переговоров.

Согласно заявлениям источников, колонне помешали проследовать до Президентского дворца.

"We are not the women of the 90s" - Women's protest takes momentum in Afghanistan. In Kabul, they protested for the second day, and the Taliban used force against them. pic.twitter.com/j2yBZeZHdP — Ashok Swain (@ashoswai) September 4, 2021

Аналогичная акция прошла в Зарандже — столице провинции Нимруз.

Ранее представитель радикального движения Забихулла Муджахид сообщил итальянской газете La Repubblica, что женщины смогут работать медсестрами, в полиции или помощниками в министерствах, но исключил возможность того, что они получат возможность стать главами ведомств.

Новое правительство

Руководитель политического офиса «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар сообщил каналу Al Jazeera, что группировка находится в процессе формирования инклюзивного правительства.

«Я заверяю людей, что мы стремимся улучшить условия их жизни. Правительство будет нести ответственность перед всеми и обеспечит безопасность, потому что это необходимо для экономического развития не только в Афганистане, но и во всем мире», — сказал он.

По его словам, объявление о новом правительстве и его составе будет сделано на следующей неделе.

Гуманитарный кризис

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что 13 сентября созовет международную конференцию по оказанию помощи Афганистану, чтобы предотвратить то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал «надвигающейся гуманитарной катастрофой».

Многие страны открыто заявляют, что готовы сотрудничать с «Талибаном» и направлять в страну гуманитарную помощь, однако официальное признание нового правительства и более широкая экономическая поддержка будут зависеть от действий талибов, а не только от обещаний.

UN Secretary General Guterres will convene a high-level meeting on September 13 to discuss aid for Afghanistan, said the UN chief's spokesperson.#TOLOnews pic.twitter.com/jv8WmPGPAK — TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.