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Наступление на Базарак и митинги женщин: что произошло в Афганистане 4 сентября
Весь мир
Наступление на Базарак и митинги женщин: что произошло в Афганистане 4 сентября
ZUMAPRESS.com / XinHua  /  Nicolas Economou / Stringer

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

События в Афганистане развиваются крайне стремительно. О том, когда будет объявлен состав нового правительства и как обстоит ситуация в ранее неприступной провинции Панджшер, читайте в материале международной редакции ФАН.

Ситуация в Панджшере

Несмотря на сообщения накануне о том, что радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) полностью взяло провинцию Панджшер под свой контроль, в действительности это не совсем так. Известно, что на текущий момент отряды группировки захватили четыре уезда из семи: Шотал, Аннаба, Хиндж и Париян.

В настоящее время боевики наступают на провинциальный центр — город Базарак.

Источники в соцсетях заявляют, что талибам уже удалось войти в областную столицу и захватить офис губернатора.

Тем не менее Национальный фронт сопротивления (НФС) — группировка сил, лояльных местному лидеру Ахмаду Масуду-младщему — эти заявления опровергла и заявила, что окружила «тысячи террористов» на перевале Хавак, а талибы вынуждены были бросить транспортные средства и оборудование в местности Даште-Ревак.

Утром Масуд написал на своей странице в Facebook, что ополчение продолжит борьбу за свободу и справедливость в регионе. Представитель НФС Фахим Дашти заявил, что за день было убито около 600 боевиков и более тысячи радикалов оказались в плену.

Кроме того, канал Al Jazeera сообщил, что наступление талибов на силы сопротивления Панджшера замедлилось из-за большого числа наземных мин, установленных на дороге к Базараку и резиденции губернатора провинции.

Гость из-за рубежа

Глава межведомственной пакистанской разведки (ISI) генерал Фаиз Хамид прибыл в Кабул во главе делегации официальных лиц. Как сообщил гость из соседней страны в комментарии для Channel 4, неясно, встретится ли он с представителями «Талибана» в ходе визита или нет. По его словам, цель прибытия заключается в переговорах с послом Пакистана.

«Мы работаем над миром и стабильностью в Афганистане», — сказал Хамид.

По некоторым данным, в его планах все же значатся встреча с руководством «Талибана», а также переговоры с послами России, Катара, Турции и ОАЭ.

Работа аэропорта

Посол Катара в Афганистане Саид Мубарак Аль Хаярин Аль Хаджри заявил, что аэропорт им. Хамида Карзая возобновил свою работу 4 сентября, а из воздушной гавани отправлены два внутренних рейса — в города Мазари-Шариф и Кандагар.

По его словам, группа катарских технических специалистов продолжает работать над завершением всех необходимых работ в аэропорту Кабула.

Женские протесты

Уже второй день подряд в столице Афганистана проходят демонстрации с участием женщин, требующих предоставления права на работу, роли в любом будущем правительстве и места за столом внутриафганских переговоров.

Согласно заявлениям источников, колонне помешали проследовать до Президентского дворца. 

Аналогичная акция прошла в Зарандже — столице провинции Нимруз.

Ранее представитель радикального движения Забихулла Муджахид сообщил итальянской газете La Repubblica, что женщины смогут работать медсестрами, в полиции или помощниками в министерствах, но исключил возможность того, что они получат возможность стать главами ведомств.

Новое правительство

Руководитель политического офиса «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар сообщил каналу Al Jazeera, что группировка находится в процессе формирования инклюзивного правительства.

«Я заверяю людей, что мы стремимся улучшить условия их жизни. Правительство будет нести ответственность перед всеми и обеспечит безопасность, потому что это необходимо для экономического развития не только в Афганистане, но и во всем мире», — сказал он.

По его словам, объявление о новом правительстве и его составе будет сделано на следующей неделе.

Гуманитарный кризис

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что 13 сентября созовет международную конференцию по оказанию помощи Афганистану, чтобы предотвратить то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал «надвигающейся гуманитарной катастрофой».

Многие страны открыто заявляют, что готовы сотрудничать с «Талибаном» и направлять в страну гуманитарную помощь, однако официальное признание нового правительства и более широкая экономическая поддержка будут зависеть от действий талибов, а не только от обещаний.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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