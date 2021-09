Ураган «Ларри» угрожает островам в Карибском бассейне и Канаде

Гавана, 4 сентября. Ураган «Ларри» набирает силу на востоке Атлантического океана и может принести ливни и мощные волны на Малые Антильские острова. Об этом сообщает Национальный центр ураганов США (NHC).

По последним данным, средняя скорость ветров составляет 150 км/ч с более сильными порывами. «Ларри» двигается на восток и северо-восток по направлению к восточному побережью США.

Tropical Storm #Larry has entered the chat.



This newly-named storm located south of Cape Verde Islands is forecasted to strengthen into a major hurricane overnight Saturday.



At this time, not expecting Larry to impact Mainland USA pic.twitter.com/Qmeo33yJgY — Aaron Perry (@AaronPerryWx) September 1, 2021

По прогнозам AccuWeather, «Ларри» может повернуть в сторону Бермудских островов и даже приблизиться к Северной Америке. Есть предположения, что 10–11 сентября шторм может приблизиться к Ньюфаундленду, Канада. Прогнозируется, что с 4 по 5 сентября, находясь в открытых водах, ураган достигнет четвертой из пяти категорий с максимальной скоростью ветра до 250 км/ч по шкале Саффира — Симпсона.

По информации NHC, хотя в ближайшие дни «Ларри» будет далеко от суши, 5 сентября приливные волны, вызванные ураганом, обрушатся на малые острова на востоке Карибского бассейна.

Hurricane #Larry Advisory 12: Larry Appears Poised to Intensify Further. Risk of Rip Currents and High Surf From Larry'S Swells Increases For the Lesser Antilles By Sunday. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 3, 2021

Возможно, что эти волны приведут к образованию сильных прибоев и опасных течений, представляющих угрозу для жизни людей.

.@AccuRayno takes a look at the tropical Atlantic and highlights the latest path that Hurricane #Larry is projected to take: https://t.co/iF6inRjCEX pic.twitter.com/0KC1u9qUCP — Breaking Weather by AccuWeather (@breakingweather) September 3, 2021

Ветры ураганной силы протягиваются на расстояние 35 км от эпицентра, штормовые ветры — до 250 км. Атмосферное давление в центре урагана оценивается в 982 мбар. Еще 3 сентября «Ларри» находился недалеко от островов Кабо-Верде.

В ходе сезона ураганов в Атлантике, который начался в конце мая и продолжится до 30 ноября, были зарегистрированы 12 тропических штормов и два разрушительных урагана «Грейс» и «Ида». До типичного пика сезона остается еще несколько дней.