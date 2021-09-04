Сестры Зайцевы оценили стиль российских звезд

Москва, 4 сентября. Известные исполнительницы сестры Татьяна и Елена Зайцевы раскритиковали большинство российских звезд. Артистки высказались о стиле знаменитостей.

Артистки стали гостями передачи «Секрет на миллион», в которой участники отвечают на откровенные вопросы за деньги. Певицы без смущения раскритиковали почти всех звездных коллег.

Единственные, кто попал в милость сестер, — ведущая НТВ Лера Кудрявцева, популярная певица Алсу и исполнительница Валерия. Всем остальным они дали свои советы. По мнению Зайцевых, украинской артистке Ани Лорак стоило бы переодеться.

«Ей надо поработать. Есть, что можно скрыть», — отметили гости программы НТВ.

Кроме того, критике подверглась и одна из самых стильных исполнительниц Светлана Лобода. Артистки считают, что начинала она весьма неплохо, однако в ходе развития своей карьеры «скатилась».

«Поначалу было неплохо. А сейчас куда-то ее варьете затянуло вот с этими перьями», — отметили близняшки.

Небольшой похвалы удостоилась и популярная ведущая Ксения Собчак, которая лишь недавно, по их мнению, стала выглядеть стильно. Полине Гагариной для нормального вида необходимо набрать в весе, заявили сестры. Внешний вид победительницы «Фабрики звезд» Ирины Дубцовой они оценили как «средний», а вот секс-символ Вера Брежнева, по мнению Зайцевых, «засерелась».

Во время откровенного интервью в рамках программы «Секрет на миллион» Елена Зайцева рассказала, как пострадала во время нападения маньяка в одном из парков.