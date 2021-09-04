Новое угольное месторождение освоят в Забайкальском крае

Чита, 4 сентября. Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского, входящее в Росатом, начнет добычу угля на новом месторождении в Забайкальском крае.

Разработка продлится в ближайшие пять лет, отметил гендиректор компании в беседе с ТАСС. В настоящее время уже установлены два месторождения в районе Краснокаменска. Уже в 2022 году планируется отработать предпроектную стадию и обоснование инвестиций.

Угольный разрез «Уртуйский», который входит в состав Приаргунского объединения, обеспечивает жителей Забайкальского края углем с 1993 года. Часть поставок уходит также за границу, в том числе в Китай. При этом Уртуйское месторождение является одним из ведущих на рынке, однако в ближайшие девять лет, по оценкам экспертов, его запасы могут истощиться.

«Русская медная компания» готовится осваивать новое месторождение в Челябинской области в рамках приграничного сотрудничества. До начала работ по разработке металла Россия и Казахстан заключили соответствующее соглашение.