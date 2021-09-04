Посол России заявил о развитии сотрудничества с Алжиром во всех областях

Алжир, 4 сентября. Посол РФ в североафриканской стране Игорь Беляев подчеркнул глубину стратегического диалога между государствами. По его словам, сотрудничество с Москвой развивается во всех областях.

«С Алжиром у нас традиционно хорошие отношения и лучшим доказательством этого является визит заместителя министра обороны Российской Федерации», — сказал дипломат.

Игорь Беляев отметил, что в рамках Армейских международных игр — 2021 состоялся заключительный этап товарищеских соревнований, который провели в североафриканской стране. Кроме того, там организовали и кинологический конкурс «Верный друг».

«Мы считаем это свидетельством глубины стратегических отношений между двумя государствами», — добавил он.

السفير الروسي لدى الجزائر يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين#روسيا #الجزائر pic.twitter.com/oFjYAfpbbI — RTARABIC (@RTarabic) September 4, 2021

Ранее начальник штаба армии Алжира Саид Шанегриха принял заместителя министра обороны России Александра Фомина. Обсудили вопросы военного сотрудничества и пути укрепления диалога. Также затронули международную и региональную повестки, включая многомерные геополитические изменения.