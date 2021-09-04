Экс-жена Прилучного Муцениеце похвасталась шикарным нарядом для похода в магазин

Москва, 4 сентября. Известная российская актриса и ведущая Агата Муцениеце похвасталась шикарным нарядом, который надела для похода в продуктовый магазин.

Экс-жена звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного спустя год после развода до сих пор не устроила свою личную жизнь. Недавно она призналась в своих опасениях по этому поводу. Ведущая YouTube-шоу «Честный развод» переживает, что может встретить потенциального жениха неготовой, поэтому ходит по улицам всегда нарядной.

«Просто вышла в магазин. Это я всегда так в магазин собираюсь. А вдруг там мой будущий мужчина? А я не готова», — иронично отметила Муцениеце в Stories Instagram.

На снимке звезда сериала «Закрытая школа» позирует в облегающем белом трикотажном костюме, идеально подчеркивающем ее стройную фигуру. Волосы актриса уложила в идеальную прическу, а глаза подчеркнула темной подводкой. Фотографии, опубликованные в звездном аккаунте, сделаны в лифте.

Некоторое время назад Агата Муцениеце рассказала, что долго переживала из-за болезненного расставания с отцом своих детей Прилучным. Телезвезда призналась, что справиться с кризисом ей помогла книга по психологии, которая научила ее иначе смотреть на мир вокруг.