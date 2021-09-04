Российская сборная по волейболу победила в матче с Нидерландами на чемпионате Европы

Хельсинки, 4 сентября. Российские волейболисты вышли победителями из матча против сборной Нидерландов. Игра состоялась в рамках чемпионата Европы.

Второй тур группового этапа чемпионата Европы по волейболу отметился победой российской сборной в игре против Нидерландов. Команда обыграла соперников со счетом 3:2. Матч состоялся в финском Тампере.

Ранее сборная России потерпела поражение в игре против волейболистов из Турции. Игра закончилась со счетом 1:3. Победа над Нидерландами позволила россиянам выйти на четвертое место в таблице группы С. Теперь команда готовится к встрече с игроками из Финляндии, этот матч состоится в воскресенье.

Несмотря на поражение, Нидерланды все еще остаются на вершине таблицы, так как вышли победителями двух матчей из трех. На втором месте оказалась сборная Финляндии, которая одержала две победы и две неудачи. Тройку лидеров замкнула команда Турции с аналогичным счетом.

Женская сборная по волейболу также продемонстрировала успехи на чемпионате Европы. Команда одержала победу над сборной Белоруссии в 1/8 финала.