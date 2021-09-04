Секта Сатанинский храм нашла способ обойти запрет на аборты в Техасе

Техас, 4 сентября. Последователи религиозной организации Сатанинский храм нашли способ, как обойти запрет абортов, который начал действовать с 1 сентября в Техасе. Они предлагают в рамках обряда принять препарат, вызывающий прерывание беременности.

Satanic Temple Floats Devilishly Clever Strategy To Dodge Texas Abortion Law https://t.co/ZY7l2IG511 — HuffPost Australia (@HuffPostAU) September 4, 2021

Адвокат храма направил письмо в федеральное Управление по контролю за продуктами и лекарствами США с просьбой разрешить организации использовать без рецепта препараты, вызывающие аборт — Мифепристон и Мизопростол. Он объяснил это тем, что лекарства являются частью сакрального ритуала и сравнил с употреблением пейота у коренных американцев.

В Сатанинском храме также заверили, что сделают все необходимое для обеспечения безопасности приема препарата, включая медицинское обследование, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

«Мы призываем любого члена организации, проживающего в Техасе и желающего пройти ритуал сатанинского аборта в течение первых 24 недель беременности, связаться с храмом чтобы мы могли помочь ему в борьбе с этим законом. Нас не заставит замолчать несправедливость или тираническое правительство штата», — говорится в заявлении.

Техас против абортов

С 1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Кроме того, нововведение позволит гражданам подавать в суд на врачей, водителей и любого, кто оказывает помощь женщине с прерыванием беременности и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа плюс возмещение гонорара адвоката. Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», был подписан губернатором Грегом Эбботом в мае 2021 года.

Global Look Press / Brandon Bell / Keystone Press Agency

Запрет пробудил волну возмущения среди обычных американцев, а позже к ним присоединился и президент Джо Байден, который раскритиковал Верховный суд, пропустивший решение. Руководители крупных американских компаний, таких как Uber, Lyft, Bumble и Tinder также остались недовольны решением Эббота.