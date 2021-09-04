Пятеро военных погибли при крушении вертолета ВМС США в Калифорнии

Вашингтон, 4 сентября. Пропавшие члены экипажа вертолета Военно-морских сил США, разбившегося у побережья Калифорнии, признаны погибшими, сообщает пресс-служба ведомства.

Вертолет MH-60S потерпел крушение у берегов Сан-Диего в штате Калифорния после того, как совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln. Машина упала в воду примерно в 110 километрах от берега.

«ВМС США признали погибшими пять пропавших членов экипажа потерпевшего крушение вертолета MH-60S», — говорится в заявлении на сайте Тихоокеанского флота США.

По имеющимся данным, в ходе поисковой операции одного члена экипажа MH-60S удалось спасти. Также в ходе инцидента пострадали пятеро моряков авианосца.

Ранее в Перу произошло крушение пассажирского речного судна. Оно столкнулось с моторной лодкой из-за сильного тумана. В результате трагедии 20 человек, которые находились на борту, погибли. Еще 50 человек остаются пропавшими. Среди пассажиров было 20 детей.