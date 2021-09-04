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Sohu: решение США оставить в Афганистане оружие обернется проблемами мирового масштаба
Армия
Sohu: решение США оставить в Афганистане оружие обернется проблемами мирового масштаба
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 4 сентября. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) стараниями США обзавелись внушительным арсеналом. Но на этом проблемы не заканчиваются, пишет Sohu.

В августе последние подразделения Вооруженных сил США покинули Афганистан. На тот момент страну уже контролировали талибы. Но боевики получили не только власть. Вооружение, переданное Пентагоном афганским правительственным войскам, также досталось террористам. Это решение американских военных обернется проблемами мирового масштаба, предупреждают китайские аналитики.

Дело в том, что США помогли не только талибам. По самым скромным подсчетам, стоимость оставленных в Афганистане вооружения и техники составляет 87 миллиардов долларов. Очевидно, что члены «Талибана» захотят заработать на этом, продав часть арсенала другим террористическим формированиям.

«Не удивляйтесь, если в ближайшее время у боевиков за пределами Афганистана увидите американские автоматические карабины M4, винтовки M16 или противотанковые ракетные комплексы», — констатировали в Sohu.

Ранее военный обозреватель Дмитрий Литовкин заявил, что решение Вашингтона оставить в Афганистане вооружение указывает на определенные договоренности между США и боевиками. По его словам, таким образом американцы пытались «откупиться» от талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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