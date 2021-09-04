Компании по добыче и переработке краба могут появиться на Курилах

Москва, 4 сентября. Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков оценил перспективы развития Курильских островов на фоне модернизации налогового режима.

Курильские острова могут стать местом ведения деятельности различных предприятий, занимающихся переработкой и добычей таких ресурсов, как краб и рыба. Так считает министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Об этом пишет Sputnik.

Уровень конкуренции с государствами из Азиатско-Тихоокеанского региона достаточно высок, поэтому переработка сырья представляет собой не всегда пример прибыльной предпринимательской деятельности, отмечает Чекунков.

Министр привел в комментарии РЕН ТВ пример, когда рыба ловится в Шотландии, идет в Китай, чтобы превратиться в филе, а затем возвращается обратно для продажи на местном рынке. Таким образом Чекунков объясняет, что Курилы нуждаются в собственных перерабатывающих мощностях для сокращения цепочки. Этому может способствовать новый льготный режим.

Предполагается, что преференциальный налоговый режим позволит Москве и Токио сгладить острые углы в двусторонних отношениях.