Диетолог Нурия Дианова рассказала, что есть людям, страдающим от стресса на работе

Как часто в напряженный момент вы тянулись за конфетой или печеньем, чтобы снять неприятные эмоции? Наверняка такое было. Однако неверная реакция на стресс, в том числе пищевая, — то, с чем нужно работать, уверена врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Между работой пищеварительной системы и стрессом есть очевидная связь: на фоне последнего возникают и усугубляются проблемы, которые мы «добиваем» хаотичным питанием. Такое часто наблюдается, например, у трудоголиков, которых стрессовые ситуации сопровождают едва ли не каждый день на работе. И здесь, оказывается, важно выстраивать для себя нормальное полноценное питание.

«У человека с высоким стрессом это вопрос неправильных привычек, когда он думает, что если будет пить каждые два часа кофе, то его работоспособность повысится. Ничего подобного — он просто истощает нервную систему и, не понимая, повышает порог чувствительности. У него возникает невосприимчивость, и при этом [ложится] большая нагрузка на сердце. Люди с высоким уровнем стресса еще и мало и плохо спят, злоупотребляя любыми психостимуляторами: кофе, сладкое, шоколад. А едой очень многое можно решать, просто нужно научиться использовать во благо именно свои любимые продукты. И мозг удивляется, что никакой особой запрещенки нет. Все можно есть, вопрос — как», — уверяет Нурия Дианова.

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Итак, страдающим от повышенного уровня стресса гастроэнтеролог советует в первую очередь определить индивидуальный режим питания. Сегодня оптимальным считается четыре приема пищи со сбалансированными интервалами, благодаря которым вы не рискуете переесть на ночь. Конечно, многое зависит от особенностей образа жизни, например, из-за профессии, поэтому приемов пищи может быть и шесть.

«Когда у тех, кто имеет высокий уровень стресса, прямо в каждом приеме пищи есть все виды овощей, фруктов и ягод, которые они любят и переносят, то организм получает очень много витаминов в минимальном количестве каждый раз. Это очень хорошо играет на то, что у людей с повышенным стрессом высокая потребность, например, в витамине С. Это не значит, что его надо химически глотать, просто нужно сбалансировать рацион», — говорит диетолог.

Отладив режим питания, нужно позаботиться о том, из чего ваше питание, собственно говоря, состоит. В его составе не должно быть перекосов: важен баланс белков, жиров и сложных углеводов. Тем, кто испытывает стресс, последнее особенно легко заменить на углеводы простые и подсесть на конфеты и печенье, пологая, что это поможет им быстрее думать.

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«Потому что, когда человек в стрессе, он должен принимать быстрые решения, а мозг якобы работает от глюкозы. Да, он работает от глюкозы, но когда мы едим сладкое в состоянии стресса, думая, что это поможет, то оно работает на 15–20 минут. Потом все просто выравнивается, инсулин гасит этот уровень глюкозы, и, соответственно, через некоторое время [возникает] потребность в углеводах. <…> Все пациенты говорят, что как только они начинают [регулировать] количество того же хлеба, макарон и других сложных углеводов в течение дня, то начинают понимать, что у них нет этой жуткой потребности, слабости дополнительно съесть сладкое, которая часто стимулируется во время стресса», — резюмирует Нурия Дианова.

Пренебрегать обедом или перекусывать прямо за рабочим столом тоже плохая идея. Как ранее заявила врач-диетолог, оптимальным будет тратить на прием пищи около 15–30 минут в зависимости от состава вашего блюда.