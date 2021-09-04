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Компания Apple разрешит разработчикам приложений не платить комиссию в AppStore
Общество
Компания Apple разрешит разработчикам приложений не платить комиссию в AppStore
pixabay.com

Вашингтон, 4 сентября. Американская IT-корпорация Apple разрешит разработчикам «книжных приложений» добавить внешнюю ссылку на оплату своих услуг, говорится в заявлении на сайте компании.

Таким образом, Apple позволила им обойти комиссию в 30%, установленную в магазине AppStore. К такому решению руководство пришло, чтобы закрыть расследование по справедливой конкуренции в Японии. Действие нового правила распространится на все страны, а изменения вступят в силу уже с начала следующего года.

Речь идет о приложениях, которые позволяют просматривать электронные книги и газеты, а также имеют доступ к аудиофайлам и видео за подписку. В перечень сервисов, которым смягчили правила оплаты, относятся Netflix и Spotify.

Apple ранее объявила, что временно откажется от внедрения функции распознавания детской порнографии в iPhone. В компании отметили, что решили выделить дополнительное время для внесения улучшений в программное обеспечение.

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