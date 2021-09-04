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Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на Ставрополье
Происшествия
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на Ставрополье
pxhere.com

Ставрополь, 4 сентября. Смертельная авария произошла в Буденновском округе Ставропольского края. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» превысил разрешенную скорость и не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево. Помимо него в салоне находились еще три человека.

От полученных травм скончался 24-летний мужчина, управлявший машиной, и его 25-летний пассажир. Двух пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Буденновская межрайонная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины трагедии. Будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Незадолго до этого в Красноярском крае 13-летняя девочка села за руль родительского автомобиля и попала в ДТП. В салоне находились две ее подруги-ровесницы, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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дтп прокуратура ставропольский край
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