Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 21:30
21:26
Спорт
Сборная России победила команду Кипра в отборочном матче ЧМ-2022
21:24
Весь мир
Наступление на Базарак и митинги женщин: что произошло в Афганистане 4 сентября
21:17
Весь мир
Посол России заявил о развитии сотрудничества с Алжиром во всех областях
21:14
Весь мир
Соединенные Штаты могут повременить с «третьей дозой»
21:12
Весь мир
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга уйдет в отставку, в городах Мьянмы гремят взрывы
21:09
Политика
Путин поблагодарил основателя Дрезденского бала за любовь к России
21:09
Спорт
Российская сборная по волейболу победила в матче с Нидерландами на чемпионате Европы
21:07
Шоу-бизнес
Подписчики подкололи Николая Фоменко, который засмотрелся на бюст Ольги Дибцевой
21:07
Общество
Шумовые экраны поставят на Московском шоссе в Самаре за 70 млн рублей
21:01
Армия
Росгвардейцы одержали победу в турнире по рукопашному бою в Москве
Все новости

Сирия готова помочь Ливану с транзитом топлива и электроэнергии из Египта и Иордании
Весь мир
Сирия готова помочь Ливану с транзитом топлива и электроэнергии из Египта и Иордании
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Дамаск, 4 сентября. Представители властей Ливана и Сирии обсудили возможный транзит топлива и электроэнергии через территорию арабской республики. Эта тема стала ключевой на первой за долгие годы встрече двух сторон в Дамаске.

Межведомственная делегация из Бейрута во главе с заместителем премьер-министра и исполняющей обязанности министра обороны Ливана Зейной Акер была принята министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом 4 сентября. В числе прибывших были ливанские министры финансов и энергетики Гази Возни и Раймонд Гаджар, а также генеральный директор Главного управления общей безопасности Ливана генерал-майор Аббас Ибрагим.

Переговорщики, помимо обсуждения ситуации в регионе, затронули тему транзита природного газа из Египта и электроэнергии из Иордании в Ливан через территорию САР. В ходе переговоров стороны договорились создать совместную группу, которая урегулирует все технические аспекты этой сделки. Подобные планы рассматривались государствами еще в 2009 году, но введенные Соединенными Штатами санкции против Дамаска заставили Каир отказаться от поставок горючего.

Теперь на фоне усугубляющегося кризиса в Ливане власти страны призывают ослабить рестрикции, которые являются осложняющим фактором в любых усилиях по оказанию помощи Ливану через Сирию. Однако конгрессмены, посетившие Бейрут на этой неделе, заявили, что Вашингтон рассматривает способы срочного устранения препятствий. Посол США в Ливане Дороти Ши также заявляла, что есть желание осуществить этот план.

Вынужденное сотрудничество

Визит ливанской правительственной делегации фактически означает возобновление контактов с правительством Башара Асада, которых Бейрут избегал с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году и последовавшими за этим санкциями против Дамаска.

Транзит египетского газа в будущем станет альтернативой иранскому топливу, поставки которого начались в Ливан по инициативе «Хезболлы» и вызвали обеспокоенность Бейрута, поскольку оно не желает роста влияния группировки в стране.

Тем не менее на данный момент власти республики не имеют возможности отказаться от помощи шиитского движения, так как отсутствие электроэнергии, горючего, медикаментов и продуктов уже приводит к беспорядкам в стране и в дальнейшем может вылиться во внутренний конфликт.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сирия готова помочь Ливану с транзитом топлива и электроэнергии из Египта и Иордании
сирия ливан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru