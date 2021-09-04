Сирия готова помочь Ливану с транзитом топлива и электроэнергии из Египта и Иордании

Дамаск, 4 сентября. Представители властей Ливана и Сирии обсудили возможный транзит топлива и электроэнергии через территорию арабской республики. Эта тема стала ключевой на первой за долгие годы встрече двух сторон в Дамаске.

Syria says it welcomes Lebanon's request to import energy https://t.co/EzSdpcaCvB pic.twitter.com/qEpSvGpghJ — Reuters (@Reuters) September 4, 2021

Межведомственная делегация из Бейрута во главе с заместителем премьер-министра и исполняющей обязанности министра обороны Ливана Зейной Акер была принята министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом 4 сентября. В числе прибывших были ливанские министры финансов и энергетики Гази Возни и Раймонд Гаджар, а также генеральный директор Главного управления общей безопасности Ливана генерал-майор Аббас Ибрагим.

Переговорщики, помимо обсуждения ситуации в регионе, затронули тему транзита природного газа из Египта и электроэнергии из Иордании в Ливан через территорию САР. В ходе переговоров стороны договорились создать совместную группу, которая урегулирует все технические аспекты этой сделки. Подобные планы рассматривались государствами еще в 2009 году, но введенные Соединенными Штатами санкции против Дамаска заставили Каир отказаться от поставок горючего.

The upcoming visit comes after the Lebanese presidency last month said that the US has agreed to help #Lebanon secure electricity and natural gas from #Jordan and #Egypt through Syrian territoryhttps://t.co/woiZ9ROB8r — The New Arab (@The_NewArab) September 3, 2021

Теперь на фоне усугубляющегося кризиса в Ливане власти страны призывают ослабить рестрикции, которые являются осложняющим фактором в любых усилиях по оказанию помощи Ливану через Сирию. Однако конгрессмены, посетившие Бейрут на этой неделе, заявили, что Вашингтон рассматривает способы срочного устранения препятствий. Посол США в Ливане Дороти Ши также заявляла, что есть желание осуществить этот план.

Вынужденное сотрудничество

Визит ливанской правительственной делегации фактически означает возобновление контактов с правительством Башара Асада, которых Бейрут избегал с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году и последовавшими за этим санкциями против Дамаска.

Транзит египетского газа в будущем станет альтернативой иранскому топливу, поставки которого начались в Ливан по инициативе «Хезболлы» и вызвали обеспокоенность Бейрута, поскольку оно не желает роста влияния группировки в стране.

The first Iranian fuel oil cargo secured through Lebanon’s armed group Hezbollah will be delivered via Syria by truck to avoid complications related to sanctions, two sources with knowledge of the matter said on Thursday. https://t.co/FCgmar31jz — The Arab Weekly (@ArabWeekly) September 3, 2021

Тем не менее на данный момент власти республики не имеют возможности отказаться от помощи шиитского движения, так как отсутствие электроэнергии, горючего, медикаментов и продуктов уже приводит к беспорядкам в стране и в дальнейшем может вылиться во внутренний конфликт.