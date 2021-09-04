Глава Минобороны России объявил АрМИ-2021 закрытыми

Москва, 4 сентября. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу объявил Армейские международные игры – 2021 закрытыми.

Он обратился к участникам и организаторам АрМИ-2021 в формате видеосвязи. Сергей Шойгу также выразил благодарность министрам обороны стран-участников соревнований. Глава МО РФ уверен, что в 2022 году к армейским играм присоединятся еще больше государств.

Победителем АрМИ-2021 стала Россия, которой вручили кубок Армейских международных игр. Всего в конкурсах участвовали более пяти тысяч военнослужащих из 42 стран. Маневры проходили на территории 11 государств.

Также известно, что за первую соревновательную неделю удалось зафиксировать более 20 новых рекордов. Российские военные установили 13 рекордов, а представители Китая и Узбекистана – восемь.