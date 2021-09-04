Певица Татьяна Зайцева вспомнила о трагической смерти сына

Москва, 4 сентября. Российская исполнительница Татьяна Зайцева вспомнила, как пережила потерю единственного сына Алексея.

Сестры Зайцевы поделились трагической историей в программе «Секрет на миллион». Поп-звезда Татьяна Зайцева пережила страшную утрату, когда скончался ее единственный сын Алексей. Смерть юноши произошла в 2015 году, тогда наследник звезды едва успел стать отцом.

Как отметила ее сестра Елена Зайцева, с тех пор Татьяна живет только ради внука Михаила. Однако исполнительница нашла способ примириться с трагедией. Об этом звезда рассказала в шоу телеведущей Леры Кудрявцевой.

«Время только отдаляет, но не лечит. Я делаю себе установку, что у меня сын где-то далеко работает. И я делаю все, чтобы туда попасть», — призналась артистка в эфире канала НТВ.

Сестры также вспомнили о похоронах Алексея. Тот ушел из жизни после неудачной поездки на крыше вагона метро. Юноша ударился головой о балку. По словам звезд, лицо молодого человека невозможно было узнать, его опознали лишь по рукам.

Елена Зайцева также призналась, что перенесла личную травму. Артистка сломала челюсть, когда стала жертвой нападения маньяка.