Рифат Жемалетдинов забил второй гол в ворота Кипра

Никосия, 4 сентября. Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов забил второй гол в ворота сборной Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Хавбек оформил мяч в ворота соперников на 55-й минуте матча с подачи 31-летнего нападающего сборной Федора Смолова. Сборная России, выступающая под руководством Валерия Карпина, уверенно ведет в счете — 2:0.

Первый гол в матче против сборной Кипра в ворота соперника забил полузащитник Александр Ерохин. Счет был открыт на шестой минуте матча.

Матч отборочного турнира предстоящего чемпионата мира ГСП в Никосии (Кипр). Обслуживает игру испанская команда арбитров под руководством Алехандро Эрнандеса.