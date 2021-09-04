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Рифат Жемалетдинов забил второй гол в ворота Кипра
Спорт
Рифат Жемалетдинов забил второй гол в ворота Кипра
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Никосия, 4 сентября. Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов забил второй гол в ворота сборной Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Хавбек оформил мяч в ворота соперников на 55-й минуте матча с подачи 31-летнего нападающего сборной Федора Смолова. Сборная России, выступающая под руководством Валерия Карпина, уверенно ведет в счете — 2:0.

Первый гол в матче против сборной Кипра в ворота соперника забил полузащитник Александр Ерохин. Счет был открыт на шестой минуте матча.

Матч отборочного турнира предстоящего чемпионата мира ГСП в Никосии (Кипр). Обслуживает игру испанская команда арбитров под руководством Алехандро Эрнандеса.

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футбол россия кипр чм-2022
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