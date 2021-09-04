Митрополит Иларион дал верующим совет, как найти вторую половину

Москва, 4 сентября. Верующим, находящимся в поисках второй половинки, необходимо присмотреться к прихожанам в церкви. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Телезрительница задала вопрос митрополиту, как найти достойного мужчину и выйти замуж. Иларион посоветовал чаще бывать в храме и присматриваться к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении.

«Ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретете там свою вторую половину», — рекомендовал священнослужитель в эфире телеканала «Россия-24».

Митрополит также отметил, что ему известно множество случаев, когда люди встречали друг друга в храме и знакомились во время богослужения. По словам Илариона, такие браки между прихожанами нередко оказываются прочными и долговечными.

Священнослужитель ранее рассказал, как люди могут молиться, если их поразила болезнь. Так, молитву можно читать даже сидя или лежа.