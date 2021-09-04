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Сомалийский Пунтленд направил войска в регион Галмудуг для борьбы с «Аш-Шабаб»

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 20:49
Весь мир
Сомалийский Пунтленд направил войска в регион Галмудуг для борьбы с «Аш-Шабаб»
pixabay.com  /  Public_Domain_Photography

Гароуэ, 4 сентября. Северо-восточный сомалийский Пунтленд направил войска в соседний регион Галмудуг, чтобы помочь армии изгнать террористическую организацию «Аш-Шабаб» из стратегического города, который боевики захватили в прошлом месяце.

В конце августа вооруженные экстремисты атаковали и взяли под контроль военную базу в Амаре. После интенсивного боя правительственные части отступили с территорий, граничащих с прибрежным городом Харардере, где сконцентрировалась группировка.

В Пунтленде добавили, что в Галмудуг направили войска, которые умеют бороться с «Аш-Шабаб», но не уточнили количество военных. Ранее боевики нападали на Бадвейн и Амару, но сомалийская армия освобождала стратегические региональные города.

Террористическая организация уже много лет пытается свергнуть правительство Сомали, чтобы взять страну под собственный контроль, основанный на строгом толковании ислама. Боевики атакуют не только военные, но и гражданские объекты.

К 2010 году «Аш-Шабаб» контролировала обширные территории, но летом 2011-го покинула Могадишо и перешла к тактике борьбы с властями. Год спустя один из главарей группировки объявил, что боевики присоединились к запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сомали
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