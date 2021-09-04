Одежду из подушек безопасности представили в компании Mercedes-Benz

Берлин, 4 сентября. Mercedes-Benz разработал коллекцию одежды из подушек безопасности. Она посвящена 40-летнему юбилею использования системы SRS на автомобилях немецкой марки.

Линейка одежды создавалась совместно с американским дизайнером Хероном Престоном. Она получила название Airbag. Отмечается, что вещи из подушек безопасности способны надуваться. Но каким образом это будет претворено в жизнь — пока неизвестно.

С наибольшей вероятностью коллекция будет продемонстрирована на Mercedes-Benz Fashion Week в Берлине. Мероприятие будет проводиться с 6 по 8 сентября 2021 года. Примечательно, что немецкая компания намерено использует для пошива одежды отстрелянные подушки безопасности.

В конце минувшего месяца немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz представил новое поколение коммерческой модели Citan. Машина была создана на базе Renault Kangoo.