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Одежду из подушек безопасности представили в компании Mercedes-Benz
Экономика
Одежду из подушек безопасности представили в компании Mercedes-Benz
pixabay.com  /  PD

Берлин, 4 сентября. Mercedes-Benz разработал коллекцию одежды из подушек безопасности. Она посвящена 40-летнему юбилею использования системы SRS на автомобилях немецкой марки.

Линейка одежды создавалась совместно с американским дизайнером Хероном Престоном. Она получила название Airbag. Отмечается, что вещи из подушек безопасности способны надуваться. Но каким образом это будет претворено в жизнь — пока неизвестно.

С наибольшей вероятностью коллекция будет продемонстрирована на Mercedes-Benz Fashion Week в Берлине. Мероприятие будет проводиться с 6 по 8 сентября 2021 года. Примечательно, что немецкая компания намерено использует для пошива одежды отстрелянные подушки безопасности.

В конце минувшего месяца немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz представил новое поколение коммерческой модели Citan. Машина была создана на базе Renault Kangoo.

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mercedes одежда подушки безопасности
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