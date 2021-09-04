Десантники ВСУ примут участие в тактических учениях НАТО Saber Junction

Киев, 4 сентября. Украинские десантники вместе с военнослужащими 20 стран НАТО станут участниками масштабных учений Saber Junction, которые пройдут в этом году на территории Германии.

В сообщении пресс-службы минобороны Украины говорится, что многонациональные тактические маневры в ближайшее время пройдут на базе межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center).

В учениях будут задействованы несколько тысяч военнослужащих более чем из 20 стран Североатлантического альянса и других государств. Украину будет представлять ротная тактическая группа 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. По имеющимся данным, украинские военные уже прибыли к месту проведения Sabre Junction.

Ранее сообщалось, что команды из стран НАТО могут принять участие в конкурсе «Страж порядка» в рамках АрМИ-2022. Организатором соревнований в очередной раз выступит Сербия.