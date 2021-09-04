Бывший французский министр Монтебур заявил о намерении баллотироваться в президенты

Париж, 4 сентября. Экс-министр экономики Франции Арно Монтебур намерен побороться за пост президента страны.

Такое заявление политик сделал в ходе встречи со своими сторонниками в мэрии города Кламси на юго-западе Франции. Монтебур намерен баллотироваться на высший государственный пост страны в 2022 году.

«Перед нами стоит неотложная задача обеспечить промышленный, экологический и демократический подъем Франции», — объяснил свое намерение бывший министр.

Политическая карьера Монтебура связана с соцпартией. Он не раз критиковал курс французского руководства. В частности, экс-министр выражал несогласие с политикой бывшего президента Франсуа Олланда.

Ранее стало известно, что список кандидатов на пост главы Франции пополнил экс-переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье. Он примет участие в президентской гонке от правоцентристских «Республиканцев».