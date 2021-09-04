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Путин оценил значимость первых Игр стран СНГ
Спорт
Путин оценил значимость первых Игр стран СНГ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 4 сентября. Первые игры Содружества Независимых Государств состоятся в Казани. Президент России Владимир Путин обратился к участникам соревнований и высказался об их важности.

Казань впервые приняла на своей территории Игры СНГ. Торжественное открытие соревнований не осталось без внимания российского лидера Владимира Путина. Президент поздравил первых участников состязаний и оценил значение спортивного мероприятия. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Считаю идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодежь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни», — отметил президент.

Путин также подчеркнул: масштабные состязания должны оказать влияние на укрепление международных отношений. Кроме того, Игры позволят оценить уровень спортсменов перед престижными соревнованиями мирового уровня, включая Олимпийские игры.

Ранее Путин обратился с поздравлением к паралимпийцам Маргарите Сидоренко и Кириллу Смирнову. Президент отметил победу лучников, которым удалось завоевать золотые медали.

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