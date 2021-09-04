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СМИ ЦАР опубликовали доказательства сотрудничества миротворцев ООН с радикалами
Весь мир
СМИ ЦАР опубликовали доказательства сотрудничества миротворцев ООН с радикалами
wikipedia.org  /  Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Банги, 4 сентября. Членов многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) уличили в сотрудничестве с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). 

Центральноафриканское издание Ndjoni Sango опубликовало снимок с воздуха, на котором отчетливо видно, что укрепление радикалов находится около населенного пункта Буар, вплотную к двум действующим базам МИНУСКА.

Фактически бандиты атакуют мирных жителей прямо на глазах у миротворцев ООН. «Голубые каски» не предпринимают никаких попыток помешать боевикам устраивать бесчинства.

Кроме того, центральноафриканцы уверены, что сотрудники МИНУСКА поставляют преступникам вооружение и боеприпасы:

«Радикалы пользуются поддержкой миротворцев ООН! Они продают им пулеметы и взрывчатку за алмазы и золото. Миротворцы давно проводят эти махинации». 

Население Буара поблагодарило правительственную армию (FACA) за то, что они значительно ослабили преступников в регионе:

«Бойцы FACA уничтожили многих боевиков в окрестностях нашего города и усилили безопасность в регионе».

СМИ ЦАР опубликовали доказательства сотрудничества миротворцев ООН с радикалами
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Консультативная поддержка российских специалистов позволила национальным войскам оказать достойное сопротивление радикалам CPC. Несмотря на эмбарго ООН, препятствующее качественному вооружению республиканской армии, солдаты продолжают успешную зачистку страны от бандформирований. Импортное контрабандное снаряжение, которым радикалов обеспечивают миротворцы ООН в обход ограничениям, не спасает преступников от постоянных поражений.

Ранее сотрудники МИНУСКА атаковали вооруженные силы ЦАР на границе с Камеруном. Люди подозревают, что это нападение не является случайностью.

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