Президент США оценит ущерб от урагана «Ида» в Нью-Джерси и Нью-Йорке

Вашингтон, 4 сентября. Президент США Джо Байден посетит район Нью-Йорка Куинс и город Мэнвилл в штате Нью-Джерси после урагана «Ида». Об этом заявили в Белом доме.

Администрация Байдена подтвердила планы президента на 7 сентября. Район Куинс и город Мэнвилл пострадали от последствий урагана. Глава США проинспектирует оба штата и оценит нанесенный природой ущерб.

Президент посетил Новый Орлеан в Луизиане 3 сентября. В этом городе Байден произнес речь о мерах, которые Белый дом принимает для ликвидации последствий «Иды».

Ураган четвертой категории обрушился на штат Луизиана 29 августа. «Ида» отошла на северо-восток после мощного удара по этой территории. Последствия стихии привели к смерти шести американцев.

Жители четырех штатов ощутили на себе действие урагана. Речь идет о жителях Мэриленда, Пенсильвании, Нью-Йорка и Нью-Джерси.