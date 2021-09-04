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Проценко назвал эффективный способ лечения легкой формы коронавируса

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 20:04
Общество
Проценко назвал эффективный способ лечения легкой формы коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 сентября. Эффективный способ лечения коронавирусной инфекции в легкой форме назвал главный врач московской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Пациентов, у которых коронавирус протекает в легкой форме, можно лечить, используя плазму с антителами к инфекции. Эта технология доказала эффективность, если применять ее при определенных условиях.

«У нас сейчас есть понимание, когда плазма эффективна и у кого она эффективна. Она эффективна в начале заболевания у пациентов, у которых COVID-19 не развивается в тяжелой форме», — объяснил Проценко в беседе с «Интерфаксом».

В настоящее время плазму с защитными частицами используют для лечения пациентов с коронавирусом в первую неделю после госпитализации. Метод показывает хорошие результаты, добавил врач.

Проценко ранее призвал россиян активно участвовать в прививочной кампании против коронавируса. Это позволит избежать роста заболеваемости осенью.

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