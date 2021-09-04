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Глава Минпрома Сирии рассказал о развитии текстильной промышленности в стране
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Глава Минпрома Сирии рассказал о развитии текстильной промышленности в стране
Весь мир
Глава Минпрома Сирии рассказал о развитии текстильной промышленности в стране
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда, Алексей Буров

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) стартовала выставка одежды, тканей и оборудования для швейной и текстильной промышленности «Сделано в Сирии». Мероприятие, организованное в выставочном центре Дамаска, посетил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Четырехдневная выставка организована Торгово-промышленной палатой Дамаска, а принимают участие в ней свыше 180 национальных компаний. Их главная задача — продемонстрировать новейшие модели различных видов мужской, женской и детской одежды, а также тканей и производственного оборудования. Вся эта продукция экспортируется на рынки соседних стран, поэтому и к участию в мероприятии были приглашены гости из ближнего зарубежья — в особенности из Ирака.

Глава Минпрома Сирии рассказал о развитии текстильной промышленности в стране
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Посетил выставку и глава Минпрома САР Зияд Саббаг. В беседе с корреспондентом ФАН он рассказал о том, в каком состоянии сейчас пребывает текстильная промышленность республики, которая продолжала развиваться даже в период активных боевых действий на территории страны.

«Наши враги на протяжении всего периода войны совершали систематические попытки подорвать сирийский промышленный сектор. Однако воля народа оказалась сильнее всех террористов. Промышленность возродилась и снова начала развиваться, и то, что мы видим сегодня — это лучшее доказательство того, что промышленность восстановилась», — заметил министр.

Глава Минпрома Сирии рассказал о развитии текстильной промышленности в стране
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

По словам главы ведомства, к настоящему моменту по всей территории Сирии отремонтировано и введено в эксплуатацию большое количество предприятий, производящих текстильную продукцию. Добиться этого удалось за счет масштабной поддержки, оказанной правительством республики.

«Весь промышленный сектор возвращается к жизни и возобновляет работу благодаря моральной и материальной поддержке, а также решениям правительства, которое заботится как об экономике в целом, так и о промышленном секторе в частности», — резюмировал глава министерства.

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